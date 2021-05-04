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Тансыккужина получила 12 тысяч евро за победу в матче за мировую корону по шашкам

00:44

Россиянка Тамара Тансыккужина получила 12 тысяч евро призовых за победу в матче за мировую корону по шашкам, сообщил тренер спортсменки Юрий Черток.

«12 тысяч евро — скромные призовые, Тамара получала и более внушительные суммы, — цитирует тренера ТАСС 3 мая. — К примеру, когда мы лет 10-15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тысяч».

Соперница россиянки Наталья Садовская из Польши заработала 8 тысяч евро.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.

Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11301797

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