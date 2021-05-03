Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина переиграла польку Наталью Садовскую и защитила титул чемпионки мира по шашкам. Финальный матч из девяти раундов проходил в Варшаве.

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской 4 очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперед и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счет, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.