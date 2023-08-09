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Сегодня, 19:11

Свищев высказался о решении украинцев не жать руки россиянам и белорусам

Мария Гусева
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о призыве комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

«Да, в теннисе украинцы не жмут руки россиянам и белорусам, но так может дойти до абсурда, — цитирует RT Свищева. — Давайте четко пропишем, кого можно приветствовать, а кого нет. Украинцев можно? Возьмем все нации и разделим их на две категории. Повторюсь, уверен, к предложению соседей международные федерации не прислушаются. Тем более в каких-то видах есть такая традиция, как в теннисе, а в некоторых ее нет. А когда СВО закончится, видимо, украинцам разрешат снова пожимать руки».

Раннее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил важность рукопожатий на соревнованиях.

Источник: RT
Дмитрий Свищев
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