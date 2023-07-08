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Сегодня, 16:34

Свищев одобрил допуск россиян на Азиатские игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил допуск российских спортсменов до Азиатских игр 2024 года.

«Это хорошая новость для российских спортсменов, потому что для них открывается окно возможности попасть на Олимпийские игры. Через Азиатские игры мы имеем право квалифицироваться на Олимпиаду 2024 года. Другой вопрос, что это некое компромиссное решение. При этом нас не может не беспокоить, что происходит на территории Европы, ведь традиционно наши спортсмены отстаивали свои интересы через европейский турниры. Наши спортсмены достаточно уверенно себя покажут на Азиатских играх. Пожелаем им удачи. Как выступать, осознавая, что не получишь медаль за призовое место? Мы привыкли, что победители выходят на пьедестал, отсутствие медалей станет уникальной ситуацией, даже комичной. Но основная мотивация для спортсменов — отбор на Олимпиаду, на там медали победителем уже вручать будут», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/svishchev-otsenil-dopusk-rossiyan-do-aziatskikh-igr-2023-eto-khoroshaya-novost-dlya-rossiyskikh-spor
Дмитрий Свищев
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