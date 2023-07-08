Винер: «Если результаты Азиатских игр будут идти в зачет на Олимпиаду, тогда мы туда поедем»

Винер высказалась о том, что российские спортсмены могут принять участие в Азиатских играх 2023 года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на информацию о том, что российские спортсмены могут принять участие в Азиатских играх 2023 года.

«Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем», — приводит слова Винер Metaratings.ru.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.