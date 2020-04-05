Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 5 апреля по данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Зафиксировано два летальных исхода, выздоровели 22 человека, сообщает Роспотребнадзор. Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (536), Московской области (45) и Нижегородской области (22).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 13:50 по московскому времени 5 апреля выявлен 1 214 487 случаев заражения коронавирусом на территории 207 стран. Умерших — 65 605, выздоровело — 253 626 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (311 637), Испании (130 759) и Италии (124 632). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (15 362), Испании (12 418) и США (8 454).