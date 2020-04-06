Коронавирус в России и мире 6 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 5 на 6 апреля в мире зарегистрированы 1 263 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 183 странах/регионах. Зафиксированы 69 082 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 258 588 человек выздоровели, информирует CSSE.

В четвертой стране мира — ею стала Германия — число заболевших инфекцией превысило 100 тысяч человек. При этом в Соединенных Штатах Америки более суток назад зараженных стало более 300 тысяч.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (331 151), Испании (130 759), Италии (128 948) и Германии (100 009). Далее идут Франция (90 869), Китай (82 602) и Иран (58 226).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (15 887), Испании (12 418) и Франции (7 560). Далее идут Великобритания (4 934 из 48 407 выявленных случаев) и Иран (3 603).

Больше всего выздоровевших — в Китае (77 207), далее идут Испания (38 080), Германия (28 700), Италия (21 815), Иран (19 736), США (16 848) и Франция (16 342).

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, всего в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксированы 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.