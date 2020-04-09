США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса
09:00
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию.
Согласно данным Worldmeters, число жертв COVID-19 в США составляет 14 795 человек по состоянию на 08:55 по московскому времени, в Испании скончались 14 792.
Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии — 17 669.
Число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1965 человек, что является новым антирекордом. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 431 тысячи, выздоровели 23 тысячи человек.
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