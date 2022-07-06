США и еще десятки стран предложили усилить санкции в отношении российского спорта

США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского и белорусского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что страны предлагают отстранить представителей России и Белоруссии от руководящих позиций в международных федерациях и приостановить телетрансляции соревнований.

«Национальные ведомства по управлению спортом России и Белоруссии должны быть отстранены от международных спортивных федераций. Лица, тесно связанные с российским и белорусским государствами, должны быть отстранены от влиятельных должностей. Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Белоруссии», — говорится в заявлении.

В заявлении также сообщается, что в случае допуска к международным соревнованиям спортсмены, официальные лица и административный персонал из этих стран должны выступать в нейтральном статусе.

Помимо США, данный документ подписали представители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.