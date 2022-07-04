Минспорт прорабатывает вопрос призовых выплат на спартакиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что вопрос призовых выплат участникам летней спартакиады находится в активной проработке Министерства спорта.

«Призовые? Мы в стадии активной проработки вопроса премиального вознаграждения спортсменов и тренеров, — цитирует Матыцина ТАСС. — Хотим, чтобы размер призовых был близок по статусу к чемпионатам мира. Это требует утверждения, в том числе и на уровне правительства».

Ранее Матыцин рассказал, в каких городах пройдет спартакиада. Турнир пройдет с 20 по 29 августа.