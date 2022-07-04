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Сегодня, 14:14

Минспорт прорабатывает вопрос призовых выплат на спартакиаде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что вопрос призовых выплат участникам летней спартакиады находится в активной проработке Министерства спорта.

«Призовые? Мы в стадии активной проработки вопроса премиального вознаграждения спортсменов и тренеров, — цитирует Матыцина ТАСС. — Хотим, чтобы размер призовых был близок по статусу к чемпионатам мира. Это требует утверждения, в том числе и на уровне правительства».

Ранее Матыцин рассказал, в каких городах пройдет спартакиада. Турнир пройдет с 20 по 29 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/15117015
Олег Матыцин
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Матыцин рассказал, в каких городах пройдет спартакиада
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