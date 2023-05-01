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Спортсмены сборной России вернулись с Игр АЛБА

Алина Савинова
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Российские спортсмены, выступавшие на Играх Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), 1 мая прилетели в Москву из Венесуэлы.

«Мы заняли третье место в общем зачете, хотя выступали не во всех видах. Считаю, что выступили очень достойно. Важно, что у нас был флаг и гимн, это очень мотивирует показывать хорошие результаты», — приводит ТАСС слова серебряного призера соревнований по карате Евгения Плахутина.

Соревнования завершились 30 апреля. Россияне завоевали 36 золотых, 24 серебряные, 10 бронзовых медалей и заняли 3-е место в общекомандном зачете.

Источник: https://tass.ru/sport/17652709
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