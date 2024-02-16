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16 февраля, 10:00

Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у танцоров

Танцоры выступят с ритм-танцами на Спартакиаде 16 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Начало соревнований — 13:00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 организована Первым каналом. Начало прямого эфира — 13:00 (мск).

Порядок выступлений танцоров в ритм-танце

1. Наталья Поживилко — Святослав Верстаков (Белоруссия)

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

3. Дарья Савкина — Александр Вахнов

4. Александра Степанова — Иван Букин

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

9. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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