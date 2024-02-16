Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у танцоров
Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Начало соревнований — 13:00 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 организована Первым каналом. Начало прямого эфира — 13:00 (мск).
Порядок выступлений танцоров в ритм-танце
1. Наталья Поживилко — Святослав Верстаков (Белоруссия)
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
3. Дарья Савкина — Александр Вахнов
4. Александра Степанова — Иван Букин
5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
9. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация