Смешанная эстафета по биатлону на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию

Турнир по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в пятницу, 16 февраля. В этот день в Златоусте в лыжно-биатлонном комплексе пройдет смешанная биатлонная индивидуальная гонка. Начало — в 13:30 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Старт-лист

1. ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев)

2. ХМАО-Югра (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Алексей Вагин, Михаил Бурундуков)

3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

4. Тюменская область (Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов)

5. Красноярский край (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)

6. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Анастасия Денисова, Денис Иродов, Роман Еремин)

7. Беларусь (Ирина Лещенко, Анна Сола, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский)

12. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)

13. Башкортостан (Илона Знакова, Мария Дубровская, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

14. Москва (Дарья Нетбай, Арина Ершова, Матвей Елисеев, Илья Санников)

16. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Василиса Марусова, Василий Томшин, Максим Цветков)

Полный старт-лист доступен на сайте Союза биатлонистов России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация