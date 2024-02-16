Состав участников турнира по фигурному катанию на Спартакиаде у мужчин

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Начало соревнований — 14:45 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 организована Первым каналом. Начало прямого эфира — 14:45 (мск).

Порядок выступлений мужчин в короткой программе

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Белоруссия)

2. Марк Кондратюк

3. Александр Самарин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Самсонов

6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Владислав Дикиджи

9. Роман Савосин

10. Матвей Ветлугин

11. Макар Игнатов

12. Андрей Мозалев

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация