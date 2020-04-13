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Собянин заявил о снижении госпитализации в Москве

17:10
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по коронавирусу заявил, что в Москве наблюдается снижение госпитализации.

— Татьяна Алексеевна (Голикова — Прим. «СЭ») сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13 процентов, что ниже, чем по стране, — цитируют Собянина «РИА Новости». — Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1300 человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз. В то же время мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше.

По словам мэра, специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, стало меньше брака, количество выявляемых больных стало больше.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200413/1569975682.html

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