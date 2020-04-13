Собянин призвал не переживать по поводу оформления спецпропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан не переживать по поводу оформления цифровых пропусков, так как впереди еще два дня. Пропускной режим в столице был введен из-за пандемии коронавируса.

«Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать смс, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца, — цитируют Собянина «РИА Новости». — Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно довести до ума».

Мэр отметил, что работа по выдаче пропусков идет непросто, на портал совершаются атаки ботами. «Вместе с коллегами мы прорабатываем... чтобы эта система работала», — добавил Собянин.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.