Собянин объяснил введение в Москве масочного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в Москве водится масочный режим.

«С 12 мая 2020 г. на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим, — говорится в сообщении на сайте мэра. — Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности — это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а — наоборот — делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни.

Когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее. Скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует. Этими рисками нельзя пренебрегать. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости".

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).