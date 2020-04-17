Собянин не исключает ужесточения ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает, что в городе могут быть введены дополнительные меры ограничения в связи с пандемией коронавируса.

«Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью», — цитирует Собянина ТАСС со ссылкой на эфире телеканала «Россия 1».

При этом он не исключил ужесточения ограничительных мер. «Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть», — Сказал мэр в ответ на вопрос, возможно ли ужесточение ограничительных мер в Москве.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.