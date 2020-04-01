Со 2 апреля в Москве заработает приложение для больных коронавирусом, лечащихся на дому

Власти Москвы подготовили мобильное приложение для пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому, которое станет доступно со 2 апреля.

— То, что вчера обсуждалось, это тестовая версия приложения, которое в закрытом режиме будет предоставляться пациентам, которые выбрали нахождение на дому и подписывают соответствующее добровольное согласие, — приводят «РИА «Новости» слова руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Цель понятна, потому что это, действительно, подтвержденные диагнозы коронавируса. Главная задача — вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить. И на время нахождения его дома с помощью таких технически средств, такого приложения будут полностью обеспечены ему самодисциплина, а людям и жителям это контроль, что он соблюдает.

Ранее московским пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться от вируса дома. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190. По этой причине большинство соревнований в мире приостановлены или отменены.

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