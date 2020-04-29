«Симптомов коронавируса не было, а заражение было». Как действует болезнь

Журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков поделился историей о том, как у него обнаружили пневмонию при отсутствии симптомов.

— 13 апреля сестра записалась на КТ грудного отдела — но уже в частную клинику, потому что в обычные на томографию к тому моменту не пускали людей, желавших сделать просто для себя.

И сестра попросила меня: «Поехали со мной, ПРОСТО ЗА КОМПАНИЮ». После чего родилась идея: заодно и мне сделать платную процедуру, чтобы удостовериться, что все хорошо. Так скажем, для успокоения души.

В результате мы сделали, вернулись домой — и уже вечером поступили результаты. У сестры — легкие чистые. А у меня — ДВУСТОРОНЯЯ ПНЕВМОНИЯ!!! Вот и успокоили душу...

При том, что я уже несколько дней как выписался, не ощущал никаких симптомов — ну, может быть легкая усталость, но я вполне резонно связывал это с тем, что прошел недельный курс антибиотиков, а они вызывают быструю утомляемость, это нормально.

В первый же день пребывания в больнице мне сделали тест. Он оказался положительным: 21 апреля позвонили из Роспотребнадзора, потому что там узнают раньше обо всех новых случаях, — вспоминает Бурдаков.

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