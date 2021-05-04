Шашистка Тансыккужина отреагировала на поступок Садовской со снятием флага Польши

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала «СЭ» момент, в котором ее соперница из Польши Наталия Садовская сняла флаг в знак поддержки во время матча чемпионата мира-2021 по международным шашкам среди женщин.

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг

— Когда Наталия Садовская сняла флаг — это для вас было неожиданностью?

— Тут нужно пояснить: не одна Наталия принимала решение единолично, а штаб Садовской и польская федерация. Это коллективное решение, которое она поддержала. Я восприняла положительно. Там еще интересно получилось: они убрали флаг, но я уже сыграла партию и только потом обратила внимание. Только после завершения игрового дня я поняла, что соперница играет без флага. Считаю, что это благородно!

— А Наталия вам что-то говорила по этому поводу?

— Мы не разговаривали, потому что мне неудобно ее отвлекать, а ей неудобно меня отвлекать. Мы общаемся, но именно в матче — нет. Вы же видели, мы целыми днями играем! Да и вообще это не принято, чтобы не помешать.

— Вы бы хотели, чтобы организаторы турнира принесли извинения?

— Мне сразу после партии принесли извинения. Сказали, что не хотели этого делать во время партии, но от них потребовали, чтобы сделали это немедленно...", — сказала Тансыккужина.

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперед и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счет, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Данил Алешин)

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте на сайте «СЭ»