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Шашистка Тансыккужина отреагировала на поступок Садовской со снятием флага Польши

20:00
Наталия Садовская. Фото Instagram
Наталия Садовская. Фото Instagram

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала «СЭ» момент, в котором ее соперница из Польши Наталия Садовская сняла флаг в знак поддержки во время матча чемпионата мира-2021 по международным шашкам среди женщин.

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг

Когда Наталия Садовская сняла флаг — это для вас было неожиданностью?

Тут нужно пояснить: не одна Наталия принимала решение единолично, а штаб Садовской и польская федерация. Это коллективное решение, которое она поддержала. Я восприняла положительно. Там еще интересно получилось: они убрали флаг, но я уже сыграла партию и только потом обратила внимание. Только после завершения игрового дня я поняла, что соперница играет без флага. Считаю, что это благородно!

А Наталия вам что-то говорила по этому поводу?

Мы не разговаривали, потому что мне неудобно ее отвлекать, а ей неудобно меня отвлекать. Мы общаемся, но именно в матче — нет. Вы же видели, мы целыми днями играем! Да и вообще это не принято, чтобы не помешать.

Вы бы хотели, чтобы организаторы турнира принесли извинения?

Мне сразу после партии принесли извинения. Сказали, что не хотели этого делать во время партии, но от них потребовали, чтобы сделали это немедленно...", — сказала Тансыккужина.

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперед и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счет, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Данил Алешин)

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте на сайте «СЭ»

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