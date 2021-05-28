«СЭ» — обладатель премии «Спорт и Россия»
28 мая 2021, 23:18
В пятницу в Казани состоялся VIII ежегодный Национальный форум «Спорт и Россия», в рамках которого были вручены премии лучшим организациям отрасли.
В категории «Спортивные СМИ» «Спорт-Экспресс» признан лучшим за креативные решения в условиях пандемии в 2020 году. Прошлый год из-за распространения ковида по всему миру стал крайне сложным для спортивных медиа из-за отмены или переноса множества соревнований. Но даже в таких непростых условиях «СЭ» не только не отказался от выпуска бумажных номеров газеты, но и значительно укрепил свои позиции на рынке диджитал площадок.
От имени нашего издания почетный приз получил заместитель главного редактора Вячеслав Короткин.
«СЭ» стал обладателем премии «Спорт и Россия». Фото «СЭ»
Читайте также
4
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю