В пятницу в Казани состоялся VIII ежегодный Национальный форум «Спорт и Россия», в рамках которого были вручены премии лучшим организациям отрасли.

В категории «Спортивные СМИ» «Спорт-Экспресс» признан лучшим за креативные решения в условиях пандемии в 2020 году. Прошлый год из-за распространения ковида по всему миру стал крайне сложным для спортивных медиа из-за отмены или переноса множества соревнований. Но даже в таких непростых условиях «СЭ» не только не отказался от выпуска бумажных номеров газеты, но и значительно укрепил свои позиции на рынке диджитал площадок.

От имени нашего издания почетный приз получил заместитель главного редактора Вячеслав Короткин.