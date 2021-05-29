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Министр спорта России Матыцин рассказал о планах провести всероссийские Арктические Игры

11:22

Министр спорта России Олег Матыцин во время совещания «Российская Арктика — территория спорта и туризма» в Норильске рассказал о планах своего ведомства провести первые Всероссийские арктические игры. По словам министра они могут пройти в 2023 или 2024 году.

«Идею провести Арктические Игры будет реально реализовать уже к 2023-2024 годам. Думаю, регионы поддержат инициативу, — сказал Матыцин. — По итогам совещания мы выйдем к правительству и президенту Российской Федерации. Если получим позитивный отклик, тогда начнем подготовку. Развитие физической культуры и спорта в арктической зоне — основной элемент стратегии национальной безопасности. Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе. Мы понимаем, что спорт на данный момент является одним из наиболее эффективных средств пропаганды и единения, позиционирования России в это непростое время как страны, которая консолидирует усилия, открытой страны, демонстрирующей принципы равного сотрудничества. Ярким примером является проведение здесь в пятый раз соревнований по керлингу».

Также Матыцин отметил возможность проведения международных соревнований в Арктике, но для этого необходимо будет проработать инициативу с зарубежными партнерами.

Сейчас в Дудинке (Красноярский край" проходит в пятый раз турнир по керлингу Arctic Cup. Это самые северные крупные регулярные международные соревнования с участием профессиональных спортсменов на планете. (Рустам Имамов).

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