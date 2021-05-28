Стали известны претенденты на звание «Спортсмен года» по версии GQ
16:39
Журнал GQ назвал номинантов на премию «Спортсмен года» в 2021 году. В список вошли пять претендентов.
Полузащитник «Монако» Александр Головин, чемпион России в составе «Зенита» в сезоне-2020/21 Артем Дзюба, вторая ракетка мира Даниил Медведев, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21 Ян Непомнящий.
Результаты будут объявлены на церемонии вручения премии GQ в сентябре.
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