В Госдуме отреагировали на снятие российского флага во время ЧМ по шашкам в Польше

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о снятии российского флага во время финала чемпионата мира по шашкам.

«К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения. У них доминирует русофобское настроение, что отражается на спорте. Такое событие — вопиющая наглость и неуважение к нашей стране. Плюс, давление на спортсмена. Необходимо выразить протест. Если организаторы изначально разрешили использовать наш флаг, то не нужно посреди матча делать такие антироссийские действия. Принимающая сторона должна была изначально проговаривать все правила. Наша федерация должна отреагировать на это, чтобы больше таких ситуаций не было. Это непозволимо», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев рассказал, как такая ситуация может повлиять на отношения между Россией и Польшей.

«Таких сложных отношений с Польшей у нас не было много десятилетий. Они сейчас накалены до предела. Мы просто делаем свои выводы. В данном случае международная федерация могла бы отреагировать достаточно жестко. Нужно соблюдать аполитичность во время международных матчей. Никакой политики во время матчей быть не должно», -добавил Свищев.

Флаг России убрали со стола во время матча ЧМ по шашкам в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

(Владимир Пушкарев)