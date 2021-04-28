Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о снятии российского флага во время финала чемпионата мира по шашкам.

«Надо быть круглым идиотом, чтобы делать это во время важного матча. Если эти мудаки не догадались снять флаг до или после партии, то зачем делать это в процессе? Это вопиющий случай. Разве до матча организаторы не знали, что есть решение ВАДА? Даже если они косякнули и забыли снять флаг, то зачем это делать демонстративно прямо во время игры? Я глубоко возмущен. Это, прежде всего, неуважение к самим себе, не говоря уже про турнир и спортсменов. Шашки — интеллектуальная игра, ничем не хуже шахмат. А тут во время тяжелого матча врывается мужик и забирает флаг твоей страны. Я просто в ужасе от увиденного. Если эти бараны не могут узнать правила с самого начала, то незачем делать это во время соревнований. Они выбрали худшее время для снятия флага», — сказал Губерниев «СЭ».

Флаг России убрали со стола прямо во время матча чемпионата мира по шашкам в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА.

Ранее, 28 апреля, шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина назвала полной неожиданностью произошедшее.

(Владимир Пушкарев)