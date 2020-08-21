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Роспотребназдор изменил требования к обязательному тестированию на коронавирус участников соревнований

12:48
Роспотребназдор изменил требования к обязательному тестированию на коронавирус участников соревнований. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роспотребназдор изменил требования к обязательному тестированию на коронавирус участников соревнований. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Министерство спорта Российской Федерации согласовало с Роспотребнадзором изменения в регламенте по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Согласно поправкам, опубликованным на официальном сайте Министерства спорта РФ, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие коронавируса. Теперь документ допускает проведение тестов на наличие инфекции в случае наличия необходимости, которую должны установить санитарные врачи на местах. Также, теперь разрешено проведение официальных церемоний и пресс-конференций при условии соблюдения участниками масочного режима.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 946 976 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/activities/reports/9/34760/

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