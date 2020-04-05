Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом опроверг информацию о зараженных в мэрии столицы
11:17
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что информация о случаях заражения инфекцией среди сотрудников мэрии, которая ранее появлялась в социальных сетях, является ложной.
В своем заявлении штаб сообщил, что среди всех зафиксированных случаев заражения нет сотрудников мэрии.
По данным Роспотребнадзора на 4 апреля, в России зафиксирован 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.
По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек.
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