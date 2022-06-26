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26 июня, 23:35

Несколько человек погибли в Колумбии в результате крушения трибун стадиона во время корриды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Обрушение стадиона в Колумбии.
Фото Twitter

Как минимум четыре человека погибли из-за обрушения трибуны со зрителями на корриде в Колумбии, сообщает The Independent.

Арена не выдержала вес людей во время корриды, которую устроили в честь праздника Сан-Педро. Местные власти объявили «желтую тревогу», чтобы своевременно принять меры по эвакуации людей из-под завалов.

По предварительным данным, четыре человека погибли. Еще 500 человек числятся пострадавшими.

Пока причины обрушения конструкций на стадионе не выяснены.

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