Матыцин сообщил, скольких соревнований лишилась Россия из-за санкций

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, скольких соревнований лишилась Россия из-за санкций. По его словам, международные спортивные федерации отменили или перенесли 186 спортивных мероприятий, запланированных в России.

«По состоянию на 25 мая международными спортивными федерациями отменено или перенесено 186 международных спортивных мероприятий, запланированных в 2022 и 2023 годах, в том числе 36 крупных международных спортивных мероприятий», — приводит слова Матыцина РИА «Новости Спорт». — Минспортом России даны рекомендации всем общероссийским спортивным федерациям, субъектам, иным организаторам начать переговоры с международными спортивными федерациями, принявшими соответствующие решения об отмене или переносе, чтобы урегулировать вопрос возврата уплаченных средств в досудебном порядке».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ряд федераций исключили российских и белорусских спортсменов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение турниров в России. Другие федерации допустили россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.