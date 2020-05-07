Назван размер штрафа за отсутствие маски в московском транспорте

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков назвал размер штрафа за отсутствие маски в транспорте. Ранее мэр города Сергей Собянин ввел масочный режим с 12 мая.

— Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы, — приводит слова Данчикова «Интерфакс».

Данчиков добавил, что указом мэра будут определены зоны, места и «критерии, по которым должна носиться маска.

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.