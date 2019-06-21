Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" обыграла Италию на Европейских играх-2019

Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над Италией (22:15) в первом матче группового турнира на Европейских играх-2019 в Минске (Белоруссия).

Игроки сборной России – Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров и Алексей Жердев проведут следующую игру с французами 22 июня. Заключительным соперником на групповом турнире станет сборная Украины. Две лучшие команды группы выходят в плей-офф.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня. В предстоящих соревнованиях примут около 3600 спортсменов из 50 стран. Участники разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск) пройдет церемония открытия Европейских игр-2019.

Церемония открытия Европейских игр-2019 в Минске пройдет сегодня вечером