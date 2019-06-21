Церемония открытия Европейских игр-2019 в Минске пройдет сегодня вечером

Сегодня, 21 июня, в Минске состоится церемония открытия Европейских игр-2019. Мероприятие пройдет на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и начнется в 22.00 (по мск).

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня. В предстоящих соревнованиях примут около 3600 спортсменов из 50 стран. Участники разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта будут квалификационными к Олимпиаде 2020 года в Токио.

На Европейских играх-2015 в Баку сборная России завоевала 164 медали и выиграла командный зачет.