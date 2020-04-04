Москва технически готова к оперативному запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима

Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно, подчеркивают в Департаменте информационных технологий города Москвы.

В четверг, 2 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на данный момент в столице нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции. Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.

В случае, если такой правовой акт будет подписан, жители должны будут получить специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле — достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код. А чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется.