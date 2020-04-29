На день 29 апреля в Москве проведено более 730 тысяч тестов на коронавирус. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях.

На коронавирусную инфекцию тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден COVID-19. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ. Кроме того, в городе проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, — медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.