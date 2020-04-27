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Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3524 человек

09:50
Коронавирус в Москве. Фото Mos.ru
Коронавирус в Москве. Фото Mos.ru
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

— Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, — цитирует Ракову оперштаб. — За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 80 949 человек, 6 767 выздоровело, 747 умерло.

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