Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3524 человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

— Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, — цитирует Ракову оперштаб. — За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 80 949 человек, 6 767 выздоровело, 747 умерло.