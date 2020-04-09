Минздрав России выделил наиболее распространенные симптомы коронавируса

Минздрав России опубликовал пятую версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса, где описал клинические особенности заболевания.

Отмечается, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ:

повышение температуры тела (более 90 процентов);

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентов случаев;

одышка (55 процента) наиболее сильно проявляется к 6-8 дню заражения;

утомляемость (44 процента);

ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов).

Отмечается, что у 80 процентов пациентов коронавирус не поднимается больше 38,5 градусов. При среднетяжелом течении болезни может подниматься выше этой отметки, при физических нагрузках может появляться одышка или пневмония.

При тяжелом течении коронавируса возможно падение уровня кислорода в крови, а в крайне тяжелых случаях инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности, когда человеку необходима искусственная вентиляция легких.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.