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Матыцин: «Россия и Индия останутся надежными партнерами в спортивной сфере»

Министр спорта РФ рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере спорта
Иван Шитик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с министром молодежи и спорта Индии Анурагом Тхакуром заявил, что Россия и Индия сохранят надежные партнерские отношения в сфере спорта.

«Спорт традиционно играет объединяющую роль для народов всего мира, и он не должен становиться предметом политических игр. Несмотря на попытки изолировать Российскую Федерацию от мирового спортивного движения, я уверен, что Россия и Индия останутся надежными партнерами», — цитирует Матыцина ТАСС.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества, перспективы развития взаимодействия стран в рамках ШОС и БРИКС. Министры спорта двух стран обсудили итоги первого совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств — членов ШОС, которое состоялось 20 мая в Ташкенте.

Матыцин пригласил индийских спортсменов принять участие в открытых всероссийских соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/15003653
Олег Матыцин
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