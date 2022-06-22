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Сегодня, 13:08

Минспорт намерен добиться права на участие российских спортсменов в международных турнирах

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что активно будет добиваться права спортсменов на участие в международных соревнованиях.

«Федерация дзюдо будет проводить Большой шлем в Улан-Баторе, принято решение об участии российских спортсменов. Поэтому мы прочно и активно будем добиваться права наших спортсменов на участие в (международных) соревнованиях», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Российские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема, который пройдет в Улан-Баторе, в качестве нейтральных атлетов.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220622/matytsin-1797259480.html
Олег Матыцин
дзюдо
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