Минспорт намерен добиться права на участие российских спортсменов в международных турнирах

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что активно будет добиваться права спортсменов на участие в международных соревнованиях.

«Федерация дзюдо будет проводить Большой шлем в Улан-Баторе, принято решение об участии российских спортсменов. Поэтому мы прочно и активно будем добиваться права наших спортсменов на участие в (международных) соревнованиях», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Российские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема, который пройдет в Улан-Баторе, в качестве нейтральных атлетов.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.