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Министр спорта РФ Матыцин назвал дискриминацией присуждение титулов в отсутствие российских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что присуждение титулов по итогу соревнований, которые проводятся без участия российских спортсменов, является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур.

«Формирование рейтинговых списков — это прерогатива международных федераций. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача — развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы. Россия является частью международного спортивного движения, мы продолжаем укреплять национальную систему спорта, создавать условия для тренировочной и соревновательной практики. В подтверждение тому результаты наших спортсменов на российских соревнованиях, превосходящие мировые, например Евгении Чикуновой на Играх дружбы или Анжелики Сидоровой на чемпионате Москвы по легкой атлетике», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациями и запретили спортсменам из двух стран участвовать в соревнованиях. Кроме того, Россия лишилась права проведения многих международных стартов.

Источник: https://tass.ru/sport/15365563
Олег Матыцин
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