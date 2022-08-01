Министр спорта РФ Матыцин назвал дискриминацией присуждение титулов в отсутствие российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что присуждение титулов по итогу соревнований, которые проводятся без участия российских спортсменов, является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур.

«Формирование рейтинговых списков — это прерогатива международных федераций. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача — развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы. Россия является частью международного спортивного движения, мы продолжаем укреплять национальную систему спорта, создавать условия для тренировочной и соревновательной практики. В подтверждение тому результаты наших спортсменов на российских соревнованиях, превосходящие мировые, например Евгении Чикуновой на Играх дружбы или Анжелики Сидоровой на чемпионате Москвы по легкой атлетике», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациями и запретили спортсменам из двух стран участвовать в соревнованиях. Кроме того, Россия лишилась права проведения многих международных стартов.