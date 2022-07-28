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Сегодня, 15:46

Роднина назвала год, когда Россия вернется на международную спортивную арену

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Точно не в ближайшее время. Если мы говорим о летних видах спорта, то как минимум до следующего сезона. Так же и в зимних видах спорта. Где-то полтора года. Можно выступать и в азиатских соревнованиях, если мы говорим о мировом спорте. Какая разница? Варианты могут быть разные. Но полноценное возвращение будет примерно в 2024 году. Надежда есть. Упадет ли уровень российских спортсменов? Мы разрабатывали достаточно большую программу международных соревнований. Самое страшное — потерять соревновательный опыт. У всех разная конкуренция», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее МОК призвал международные ассоциации временно отстранить российских спортсменов от соревнований.

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