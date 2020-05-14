Министр спорта Олег Матыцин рассказал об этапах снятия ограничений из-за коронавируса

Министр спорт РФ Олег Матыцин рассказал о рекомендациях по поэтапному выходу из карантина в связи с пандемией коронавируса.

«Предложение Министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции".

Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе — индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.

Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Минспорт РФ утвердил этапы снятия карантина в регионах страны