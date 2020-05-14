Минспорт РФ утвердил этапы снятия карантина в регионах страны

Министерство спорта РФ направило субъектам России свои рекомендации по поэтапному выходу из карантина в связи с пандемией коронавируса. Документ с подписью министра спорта Олега Матыцина появился в распоряжении «СЭ».

«Считаем важным на первом этапе предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры (с соблюдением требований социальной дистанции и использованием средства индивидуальной защиты)», — написано в документе.

Снятие карантина будет проходить в три этапа:

1. сперва будут разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом (в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе) при условии соблюдения дистанции не менее 5 метров.

Затем откроют фитнес-центры с загрузкой объектов в объеме не более 25 процентов от пропускной способности.

Будет разрешена организация тренировок для членов сборных России и субъектов РФ. Организация и проведение спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта будет проводиться без зрителей.

2. на следующем этапе фитнес-центры и другие организации смогут работать с загрузкой не более 50 процентов. Также будет разрешена организация физкультурных мероприятий муниципального и регионального уровней без привлечения зрителей.

3. на третьем этапе — будет возобновлено проведение первенств и кубков страны в соответствии с календарем Минспорта на 2020 год (со зрителями).