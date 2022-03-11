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CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на недопуск россиян на Европейский юношеский фестиваль

Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на недопуск российских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Апелляция ОКР была подана в четверг. Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации ЕОК. Фестиваль проводится раз в два года. Существуют летний и зимний фестивали, которые, в отличие от Олимпийских игр, проводятся в течение одного календарного года.

Источник: https://tass.ru/sport/14044497
ОКР
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