Мэр Москвы рассказал о порядке переоформления рабочих пропусков после продления режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии сервиса продления цифровых пропусков для поездок на работу. Ранее он подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 г.

Напомним, что для передвижения по городу и Московской области существуют три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

«Сообщается, что все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 г. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая с.г.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно», — говорится на сайте Собянина.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.