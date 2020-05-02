Медицинские маски могут быть опасны? Мнение эколога

Директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал, какой вред могут нанести медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине.

— Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать, — сказал эколог в интервью радио Sputnik. — Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа.

Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой «вторички». Эти люди — в большой зоне риска.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.