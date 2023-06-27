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Сегодня, 14:25

Матыцин рассказал о встрече с министром спорта Сербии Зораном Гайичем

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с министром спорта Сербии Зораном Гайичем в рамках Международной конференции МИНЭПС в Баку.

«Сегодня мы отмечаем 100-летие системы управления сферой спорта, и это знаковый для встречи день — Зоран Гайич был тренером сборной России по волейболу, и волейбол в этом году также отмечает свой вековой юбилей. Нашими ведомствами разработан проект меморандума о сотрудничестве, в ближайшее время планируем его подписание», — цитирует Матыцина ТАСС.

Делегация из Сербии сообщила о готовности проработать участие спортсменов в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

Источник: https://tass.ru/sport/18128909
Олег Матыцин
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