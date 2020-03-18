Матчи по австралийскому футболу будут проводиться, несмотря на коронавирус

Лига австралийского футбола (AFL), приняла решение, что чемпионат начнется в запланированный срок, сообщает FOX Sports. Ранее старт турнира был под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что матчи будут проходить без зрителей, а четверти сокращены с 20 до 16 минут. 19 марта в матче открытия сезона сыграют «Ричмонд Тайгерс» и «Карлтон Блюз». Начало в 11.00 по московскому времени.

В австралийском футболе две команды по 18 человек каждая играют овальным мячом. Главная цель игры — продвигаясь с мячом вперед по полю, поразить ворота соперника и набрать как можно больше очков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 203 529 человек. Умерших — 8205 выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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