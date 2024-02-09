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9 февраля, 16:00

Спартакиада 2024: смотреть трансляцию церемонии открытия в прямом эфире

Церемония открытия зимней Спартакиады сильнейших начнется 9 февраля в 17:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Церемония открытия зимней Спартакиады сильнейших пройдет вечером в пятницу, 9 февраля, в Челябинске на «Трактор-Арене». Начало — 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна в прямом эфире телеканала «Матч! Страна» начиная с 17:00 мск, на телеканале «Матч ТВ» — с 18:00.

Церемония открытия Спартакиады сильнейших представляет собой полуторачасовое праздничное шоу. Ведущим мероприятия будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Хедлайнером концерта станет российский исполнитель Niletto.

II Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования принимают пять регионов России. Всего задействовано 12 различных спортивных объектов. Основная часть турнира состоится в Челябинской области

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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