Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию с коронавирусом в стране слишком опасной.

— 305 человек по всей стране — это мизер! Слава тебе господи, что столько! Дай бог, чтобы и дальше так было, — сказала президент в эфире телеканала ОНТ. — Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус. Я спросил вчера у Шерстнева (губернатора Витебской области — Прим. «СЭ») по поводу последнего случая смерти. Он сказал: «А как можно жить? 135 кг веса!» Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых.

В Белоруссии на данный момент не остановлены чемпионаты страны по хоккею и футболу. Чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным среди европейских, который не был прерван.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 3478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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